Версия Type 12 Наружный диаметр [мм] 139 Глубина [мм] 31

Запчасть мембрана мелкая 12 h=31 D=139 Мерседес Ивеко Даф Рено Скания Vo 1.18031 представлена по производителю DT с артикулом 1.18031. У данной детали есть аналоги с номерами: 118031, 118031, 0004311728, 325197, 171566, 1120619, 1325347. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия мембрана мелкая 12 h=31 D=139 Мерседес Ивеко Даф Рено Скания Vo 1.18031 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.