|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118031
|Наименование
|Мембрана мелкая 12 h=31 D=139 MB,Iveco,DAF,RVI,Scania,Vo 1.18031
|Вес [г]
|93
|Гарантия
|2 года гарантии
|Версия
|Type 12
|Наружный диаметр [мм]
|139
|Глубина [мм]
|31
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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