Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 118024 Наименование Палец вилки камеры тормозной

Запчасть палец вилки камеры тормозной представлена по производителю DT с артикулом 1.18024. У данной детали есть аналоги с номерами: 118024, 118024, 280652. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия палец вилки камеры тормозной на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.