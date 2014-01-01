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Ступица задняя самосвал Scania артикул 117370 DT SPARE PARTS в Алматы

117370 DT SPARE PARTS Ступица задняя самосвал Scania
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 117370
Наименование Ступица задняя самосвал Scania
Вес [г] 23320
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без колесного подшипника
Гарантия 2 года гарантии
Если вы хотите купить ступица задняя самосвал Скания, просто позвоните нам! Применяется на Скания S серии. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.17370. У данной детали есть аналоги с номерами: 2326676 Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ступица задняя самосвал Scania производителя DT SPARE PARTS с артикулом 117370 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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