Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 147 Внутренний диаметр 2 (мм) 147 Наружный диаметр [мм] 375 Ø отверстия [мм] 22,3 Высота [мм] 210 Количество отверстий 10

Запчасть ступица подвесного/заднего моста (без подшипника без ABS) SC-4 P/R/T серия представлена по производителю DT с артикулом 1.17315. У данной детали есть аналоги с номерами: 117315, BK6100410, 117306, 1724788. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица подвесного/заднего моста (без подшипника без ABS) SC-4 P/R/T серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.