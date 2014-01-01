Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без колесного подшипника Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 147 Внутренний диаметр 2 (мм) 147 Наружный диаметр [мм] 380 Ø отверстия [мм] 22,3 Высота [мм] 213,5 Количество отверстий 10

Запчасть ступица задняя Скания в сборе с подшипниками представлена по производителю DT с артикулом 1.17310. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX120528, 117310, BK6100404, BK6101404, 117316, 040488, 1724790. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица задняя Скания в сборе с подшипниками на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.