Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без колесного подшипника Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 146,9 Внутренний диаметр 2 (мм) 146,9 Наружный диаметр [мм] 375 Ø отверстия [мм] 22,3 Ø фаски [мм] 335 Высота [мм] 210 Количество отверстий 10

Запчасть ступица подвесного/заднего моста (без подшипника без ABS) SC-4 P/R/T серия представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.17303. У данной детали есть аналоги с номерами: 040489, 117306, 117313, 117315, 1255348, 1724788, 1724788S. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица подвесного/заднего моста (без подшипника без ABS) SC-4 P/R/T серия, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.