Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без колесного подшипника Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 127,3 Внутренний диаметр 2 (мм) 127 Наружный диаметр [мм] 380 Ø отверстия [мм] 22,3 Ø фаски [мм] 335 Высота [мм] 194 Количество отверстий 10

Запчасть ступица repl Скания представлена по производителю DT с артикулом 1.17302. У данной детали есть аналоги с номерами: 117302, BK6100402, 117312, 931801, 35400003, 040490, 1480933. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица repl Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.