Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 60 Наружный диаметр [мм] 95 Высота [мм] 24

Запчасть подшипник подвесного RB652 представлена по производителю DT с артикулом 1.17247. У данной детали есть аналоги с номерами: 117247, 98170007, AASJLM50874810, JLM50874810, JLM508748JLM508710, 244347, VKT8766. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник подвесного RB652 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.