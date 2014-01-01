Вес [г] 6115 Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 68 Наружный диаметр [мм] 127 Высота [мм] 115

Запчасть подшипник ступицы колеса представлена по производителю DT с артикулом 1.17245. У данной детали есть аналоги с номерами: 117245, SET1231, 300437, 1382900, 110503004800, BTH0018B, 1868087. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы колеса на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.