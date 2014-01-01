Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 100 Наружный диаметр [мм] 165 Высота [мм] 47

Запчасть подшипник ступицы 100*165*47 Даф Скания 2 3 4 1.17244 представлена по производителю DT с артикулом 1.17244. У данной детали есть аналоги с номерами: 117244, 040286, 325061, 201031ЗАМЕНАT2EE100, 201031, JF10049JF10010, BK7702147. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы 100*165*47 Даф Скания 2 3 4 1.17244 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.