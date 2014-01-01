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Подшипник ступицы 100*165*47 DAF Scania 2,3,4 1.17244 артикул 117244 DT SPARE PARTS в Алматы

117244 DT SPARE PARTS Подшипник ступицы 100*165*47 DAF Scania 2,3,4 1.17244
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 117244
Наименование Подшипник ступицы 100*165*47 DAF Scania 2,3,4 1.17244
Сторона установки внешний, внутри
Вес [г] 3840
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 100
Наружный диаметр [мм] 165
Высота [мм] 47
Запчасть подшипник ступицы 100*165*47 Даф Скания 2 3 4 1.17244 представлена по производителю DT с артикулом 1.17244. У данной детали есть аналоги с номерами: 117244, 040286, 325061, 201031ЗАМЕНАT2EE100, 201031, JF10049JF10010, BK7702147. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы 100*165*47 Даф Скания 2 3 4 1.17244 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник ступицы 100*165*47 DAF Scania 2,3,4 1.17244 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 117244 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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