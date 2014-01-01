Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 100 Наружный диаметр [мм] 157 Высота [мм] 42

Запчасть подшипник ступицы задн. представлена по производителю DT с артикулом 1.17243. У данной детали есть аналоги с номерами: 117243 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы задн. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.