|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|117241
|Наименование
|Подшипник задней ступицы Скания 113/143/Вольво F10 F12 F16 AD90/RTN71.RTN72/CTN372.RAN471
|Сторона установки
|Задний мост справа
|Вес [г]
|2500
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|90
|Наружный диаметр [мм]
|147
|Высота [мм]
|40
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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