Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 90 Наружный диаметр [мм] 147 Высота [мм] 40

Запчасть подшипник задней ступицы Скания 113/143/Вольво F 10 Ф 12 F16 AD90/RTN71.RTN72/CTN372.RAN471 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.17241. У данной детали есть аналоги с номерами: 010277, 07910, 0867621, 1020100, 110502043000, 110502043090, 117241OEM. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник задней ступицы Скания 113/143/Вольво F 10 Ф 12 F16 AD90/RTN71.RTN72/CTN372.RAN471, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.