Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 75 Наружный диаметр [мм] 130 Высота [мм] 33,3

Запчасть подшипник ступицы задн. представлена по производителю DT с артикулом 1.17240. У данной детали есть аналоги с номерами: 117240, 06324990200, 81934206096, 81934200045, 85900013224, N1011053444, A0023432215. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы задн. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.