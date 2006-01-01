Вес [г] 1662 Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 55 Наружный диаметр [мм] 110 Высота [мм] 39

Запчасть подшипник конический (SKF:VKHB 2006) Скания 4/3/2-Серия AM70/ASA70 представлена по производителю DT с артикулом 1.17238. У данной детали есть аналоги с номерами: 117238, 322749, 09877, 117238OEM, 12008200, 201027, VKHB2006. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник конический (SKF:VKHB 2006) Скания 4/3/2-Серия AM70/ASA70 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.