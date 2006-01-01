|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|117238
|Наименование
|Подшипник конический (SKF:VKHB 2006) SCANIA 4/3/2-SERIES AM70/ASA70
|для оригинального номера
|322749
|Сторона установки
|внешний
|Вес [г]
|1662
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|55
|Наружный диаметр [мм]
|110
|Высота [мм]
|39
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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