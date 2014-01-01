Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 45 Наружный диаметр [мм] 100 Высота [мм] 38,3

Запчасть подшипник ступицы 045*100*38.25 Ивеко/Скания/Вольво 1.17236 представлена по производителю DT с артикулом 1.17236. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX150367, 117236, 050327, 0283684, 0283686, 0857596000, 32309BA. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы 045*100*38.25 Ивеко/Скания/Вольво 1.17236 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.