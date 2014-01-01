Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 80 Наружный диаметр [мм] 140 Высота [мм] 35,3

Запчасть подшипник ступицы 80*140*35.25 представлена по производителю DT с артикулом 1.17234. У данной детали есть аналоги с номерами: 117234, 040285, 0069810605, 0009819405, 0009812401, 0009810305, 0009817205. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы 80*140*35.25 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.