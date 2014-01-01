Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 70 Наружный диаметр [мм] 130 Высота [мм] 43

Запчасть подшипник ступицы 70*130*43 T2ED 070/CLN передний представлена по производителю DT с артикулом 1.17233. У данной детали есть аналоги с номерами: 117233, 030354, SET244, 7172952, CRFT2ED070A, 265134, 538971. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы 70*130*43 T2ED 070/CLN передний на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.