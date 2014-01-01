Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 60 Наружный диаметр [мм] 115 Высота [мм] 40

Запчасть подшипник ступицы пер. представлена по производителю DT с артикулом 1.17232. У данной детали есть аналоги с номерами: 117232, 041271, CRFT2EE060, , 117232OEM, T2EE060, 09922. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы пер. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.