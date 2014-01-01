Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 60 Наружный диаметр [мм] 130 Высота [мм] 48,5

Запчасть подшипник ступицы 60*130*48.5 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.17231. У данной детали есть аналоги с номерами: 010391, 0119816805, 0119816905, 0159817505, 09821, 110500245340, 110500245349. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник ступицы 60*130*48.5, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.