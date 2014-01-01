Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 55 Наружный диаметр [мм] 120 Высота [мм] 45,5

Запчасть подшипник передней ступицы Даф F95/Ивеко/Мерседес внешний/172N представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.17230. У данной детали есть аналоги с номерами: 0069810805, 0069816905, 0069817405, 010396, 0109819305, 015173, 0275828. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник передней ступицы Даф F95/Ивеко/Мерседес внешний/172N, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.