|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|117230
|Наименование
|Подшипник передней ступицы Даф F95/Ивеко/MERCEDES внешний/172N
|Сторона установки
|Задний мост справа
|Вес [г]
|2346
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|55
|Наружный диаметр [мм]
|120
|Высота [мм]
|45,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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