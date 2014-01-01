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Сальник задней ступицы Скания 5 серии 158x188x14,5/(16)18 мм. артикул 117200 DT SPARE PARTS в Алматы

117200 DT SPARE PARTS Сальник задней ступицы Скания 5 серии 158x188x14,5/(16)18 мм.
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 117200
Наименование Сальник задней ступицы Скания 5 серии 158x188x14,5/(16)18 мм.
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Вес [г] 349
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 158
Наружный диаметр [мм] 188
Высота [мм] 16

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник задней ступицы Скания 5 серии 158x188x14,5/(16)18 мм. производителя DT SPARE PARTS с артикулом 117200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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