|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|117200
|Наименование
|Сальник задней ступицы Скания 5 серии 158x188x14,5/(16)18 мм.
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне
|Вес [г]
|349
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|158
|Наружный диаметр [мм]
|188
|Высота [мм]
|16
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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