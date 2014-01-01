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Втулка ступицы Scania 2/3/4/P/R/T серия 1.17190 артикул 117190 DT SPARE PARTS в Алматы

117190 DT SPARE PARTS Втулка ступицы Scania 2/3/4/P/R/T серия 1.17190
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 117190
Наименование Втулка ступицы Scania 2/3/4/P/R/T серия 1.17190
Вес [г] 1081
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 92
Наружный диаметр [мм] 100
Длина [мм] 114
Запчасть втулка ступицы Скания 2/3/4/P/R/T серия 1.17190 представлена по производителю DT с артикулом 1.17190. У данной детали есть аналоги с номерами: 040483, 117190, 1507770, 291074, 56810. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка ступицы Скания 2/3/4/P/R/T серия 1.17190, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Втулка ступицы Scania 2/3/4/P/R/T серия 1.17190 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 117190 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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