|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|117190
|Наименование
|Втулка ступицы Scania 2/3/4/P/R/T серия 1.17190
|Вес [г]
|1081
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|92
|Наружный диаметр [мм]
|100
|Длина [мм]
|114
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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