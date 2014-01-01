Внутренний диаметр 92 Наружный диаметр [мм] 100 Длина [мм] 114

Запчасть втулка ступицы Скания 2/3/4/P/R/T серия 1.17190 представлена по производителю DT с артикулом 1.17190. У данной детали есть аналоги с номерами: 040483, 117190, 1507770, 291074, 56810. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка ступицы Скания 2/3/4/P/R/T серия 1.17190, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.