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Сальник ступицы задн.внутренний 142x170x14 Scania 1.17181 артикул 117181 DT SPARE PARTS в Алматы

117181 DT SPARE PARTS Сальник ступицы задн.внутренний 142x170x14 Scania 1.17181
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 117181
Наименование Сальник ступицы задн.внутренний 142x170x14 Scania 1.17181
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Вес [г] 254
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 142
Наружный диаметр [мм] 170
Высота 1 [мм] 13,5
Высота 2 [мм] 16
Запчасть сальник ступицы задн.внутренний 142x170x14 Скания 1.17181 представлена по производителю DT с артикулом 1.17181. У данной детали есть аналоги с номерами: 117181, ZX120313, VKS6372, 1409889, 12020496B, 12020496, 2220000620. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы задн.внутренний 142x170x14 Скания 1.17181 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы задн.внутренний 142x170x14 Scania 1.17181 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 117181 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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