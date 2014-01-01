Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 142 Наружный диаметр [мм] 170 Высота 1 [мм] 13,5 Высота 2 [мм] 16

Запчасть сальник ступицы задн.внутренний 142x170x14 Скания 1.17181 представлена по производителю DT с артикулом 1.17181. У данной детали есть аналоги с номерами: 117181, ZX120313, VKS6372, 1409889, 12020496B, 12020496, 2220000620. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы задн.внутренний 142x170x14 Скания 1.17181 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.