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Уплотняющее кольцо, ступица колеса артикул 117180 DT SPARE PARTS в Алматы

117180 DT SPARE PARTS Уплотняющее кольцо, ступица колеса
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 117180
Наименование Уплотняющее кольцо, ступица колеса
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Вес [г] 309
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 149,9
Наружный диаметр [мм] 176
Высота [мм] 16

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, ступица колеса производителя DT SPARE PARTS с артикулом 117180 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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