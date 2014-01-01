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Кольцо АБС Скания 4 серия П Г Р Т артикул 117166 DT SPARE PARTS в Алматы

117166 DT SPARE PARTS Кольцо АБС Скания 4 серия П Г Р Т
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 117166
Наименование Кольцо АБС Скания 4 серия П Г Р Т
Сторона установки Задний мост
Вес [г] 355
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 176
Наружный диаметр [мм] 192
Высота [мм] 13
Число зубцов 100

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо АБС Скания 4 серия П Г Р Т производителя DT SPARE PARTS с артикулом 117166 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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