|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|117166
|Наименование
|Кольцо АБС Скания 4 серия П Г Р Т
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [г]
|355
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|176
|Наружный диаметр [мм]
|192
|Высота [мм]
|13
|Число зубцов
|100
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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