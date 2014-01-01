|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|117164
|Наименование
|Кольцо ABS 126x164x8.5 Scania 2/3 Series, 4 Series, Bus, P/G/R/T Series 500 g
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [г]
|469
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|126
|Наружный диаметр [мм]
|164
|Высота [мм]
|8,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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