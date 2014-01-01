Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 126 Наружный диаметр [мм] 164 Высота [мм] 8,5

Запчасть кольцо АБС 126x164x8.5 Скания 2/3 Серия 4 Серия Автобус P/G/R/T Серия 500 g представлена по производителю DT с артикулом 1.17164. У данной детали есть аналоги с номерами: 117164, 1339680, 041012, 1375382. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо АБС 126x164x8.5 Скания 2/3 Серия 4 Серия Автобус P/G/R/T Серия 500 g на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.