|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|117160
|Наименование
|Кронштейн датчика абс Скания 4-серии (1995-2005) Задний
|Вес [г]
|1176
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|102
|Наружный диаметр 1 [мм]
|142
|Наружный диаметр 2 [мм]
|148
|Ø отверстия [мм]
|18
|Высота 1 [мм]
|27,5
|Высота 2 [мм]
|57,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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