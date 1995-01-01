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Кронштейн датчика абс Скания 4-серии (1995-2005) Задний артикул 117160 DT SPARE PARTS в Алматы

117160 DT SPARE PARTS Кронштейн датчика абс Скания 4-серии (1995-2005) Задний
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 117160
Наименование Кронштейн датчика абс Скания 4-серии (1995-2005) Задний
Вес [г] 1176
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 102
Наружный диаметр 1 [мм] 142
Наружный диаметр 2 [мм] 148
Ø отверстия [мм] 18
Высота 1 [мм] 27,5
Высота 2 [мм] 57,5
Запчасть кронштейн датчика абс Скания 4-серии (1995-2005) Задний представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.17160. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кронштейн датчика абс Скания 4-серии (1995-2005) Задний, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кронштейн датчика абс Скания 4-серии (1995-2005) Задний производителя DT SPARE PARTS с артикулом 117160 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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