Внутренний диаметр 102 Наружный диаметр 1 [мм] 142 Наружный диаметр 2 [мм] 148 Ø отверстия [мм] 18 Высота 1 [мм] 27,5 Высота 2 [мм] 57,5

Запчасть кронштейн датчика абс Скания 4-серии (1995-2005) Задний представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.17160. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кронштейн датчика абс Скания 4-серии (1995-2005) Задний, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.