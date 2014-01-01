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Шпилька колеса артикул 117134 DT SPARE PARTS в Алматы

117134 DT SPARE PARTS Шпилька колеса
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 117134
Наименование Шпилька колеса
Вес [г] 289
Гарантия 2 года гарантии
Длина резьбы [мм] 47
Длина болта под головкой [мм] 72
Ø головки болта [мм] 37
Размер резьбы 7/8" x 11 BSF
Качество / класс 10.9
Параметр P

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шпилька колеса производителя DT SPARE PARTS с артикулом 117134 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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