|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|117134
|Наименование
|Шпилька колеса
|Вес [г]
|289
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина резьбы [мм]
|47
|Длина болта под головкой [мм]
|72
|Ø головки болта [мм]
|37
|Размер резьбы
|7/8" x 11 BSF
|Качество / класс
|10.9
|Параметр
|P
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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