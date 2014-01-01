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Кольцо уплотнительное 100x6.5 круглого сечения 1.17100 артикул 117100 DT SPARE PARTS в Алматы

117100 DT SPARE PARTS Кольцо уплотнительное 100x6.5 круглого сечения 1.17100
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 117100
Наименование Кольцо уплотнительное 100x6.5 круглого сечения 1.17100
Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Вес [г] 14
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 35,1
Толщина [мм] 1,6
Запчасть кольцо уплотнительное 100x6.5 круглого сечения 1.17100 представлена по производителю DT с артикулом 1.17100. У данной детали есть аналоги с номерами: 117100, 276587, 1244160, 585387, 95530046, 81930010170, 7701006256. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное 100x6.5 круглого сечения 1.17100 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплотнительное 100x6.5 круглого сечения 1.17100 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 117100 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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