Вес [г] 14 Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 35,1 Толщина [мм] 1,6

Запчасть кольцо уплотнительное 100x6.5 круглого сечения 1.17100 представлена по производителю DT с артикулом 1.17100. У данной детали есть аналоги с номерами: 117100, 276587, 1244160, 585387, 95530046, 81930010170, 7701006256. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное 100x6.5 круглого сечения 1.17100 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.