Внутренний диаметр 85 Наружный диаметр [мм] 140 Толщина [мм] 6

Запчасть шайба ступицы Скания 2/3/4/P/R/T серия 117098 представлена по производителю DT с артикулом 117098. У данной детали есть аналоги с номерами: 117098, 273022. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шайба ступицы Скания 2/3/4/P/R/T серия 117098 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.