Высота [мм] 50 Размер резьбы M136 x 2

Запчасть крышка ступицы Скания представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.17089. У данной детали есть аналоги с номерами: 043150, 1864221, 302546, 309802, 80654. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крышка ступицы Скания, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.