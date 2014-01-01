Завышение размера Внутренний диаметр 123 Наружный диаметр [мм] 139,4 Высота [мм] 61 Размер резьбы M12 x 1,75

Запчасть крышка ступицы Скания 3/4 под конус передней@ =>100.039 представлена по производителю DT с артикулом 1.17088. У данной детали есть аналоги с номерами: 1757062 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крышка ступицы Скания 3/4 под конус передней@ =>100.039, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.