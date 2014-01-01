|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|117088
|Наименование
|Крышка ступицы Scania 3/4 под конус передней@ =>100.039
|Вес [г]
|370
|Гарантия
|2 года гарантии
|Завышение размера
|Внутренний диаметр
|123
|Наружный диаметр [мм]
|139,4
|Высота [мм]
|61
|Размер резьбы
|M12 x 1,75
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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