|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|117087
|Наименование
|Предохранительная крышка, ступица колеса
|Вес [г]
|480
|Гарантия
|2 года гарантии
|Стандартный размер [стд.]
|Внутренний диаметр
|123
|Наружный диаметр [мм]
|139
|Высота [мм]
|61
|Размер резьбы
|M12 x 1,75
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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