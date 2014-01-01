Наружный диаметр [мм] 146 Толщина [мм] 2

Запчасть кольцо стопорное 146х2 подш. ступицы Скания представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.17071. У данной детали есть аналоги с номерами: 042333, 117071, 1531529, 1531529Z, 66031, 76883, SCAX0011. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо стопорное 146х2 подш. ступицы Скания, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.