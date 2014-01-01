Внутренний диаметр 102 Наружный диаметр [мм] 142 Высота [мм] 27,5

Запчасть Кольцо ступицы противоизностное представлена по производителю DT с артикулом 117058. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX120327, 1461757. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.