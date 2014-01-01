Внутренний диаметр 102 Наружный диаметр [мм] 142 Высота [мм] 27,5

Запчасть кольцо ступицы беговое представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 117056. У данной детали есть аналоги с номерами: 040289, 117058, 1461757, 291071, 291073, 56620, ZX120327. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо ступицы беговое, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.