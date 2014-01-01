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Гайка, шейка оси артикул 117048 DT SPARE PARTS в Алматы

117048 DT SPARE PARTS Гайка, шейка оси
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 117048
Наименование Гайка, шейка оси
Вес [г] 18,5
Гарантия 2 года гарантии
Размер резьбы M12
Качество / класс 8
Параметр A

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка, шейка оси производителя DT SPARE PARTS с артикулом 117048 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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