Внутренний диаметр 85 Наружный диаметр [мм] 120 Толщина [мм] 1,5

Запчасть шайба ступицы Скания задней представлена по производителю DT с артикулом 1.17044. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX120287, 117044, 040247, 10405, 309905, 0273023, 273023. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шайба ступицы Скания задней на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.