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Шайба ступицы Скания задней артикул 117044 DT SPARE PARTS в Алматы

117044 DT SPARE PARTS Шайба ступицы Скания задней
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 117044
Наименование Шайба ступицы Скания задней
Вес [г] 68
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 85
Наружный диаметр [мм] 120
Толщина [мм] 1,5
Запчасть шайба ступицы Скания задней представлена по производителю DT с артикулом 1.17044. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX120287, 117044, 040247, 10405, 309905, 0273023, 273023. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шайба ступицы Скания задней на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шайба ступицы Скания задней производителя DT SPARE PARTS с артикулом 117044 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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