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Гайка крепления колеса артикул 117026 DT SPARE PARTS в Алматы

117026 DT SPARE PARTS Гайка крепления колеса
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 117026
Наименование Гайка крепления колеса
Колесное крепление Цилиндрический поясок
Вес [г] 156
Гарантия 2 года гарантии
Ширина зева гаечного ключа 33
Размер резьбы 7/8" x 11 BSF
Параметр P

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка крепления колеса производителя DT SPARE PARTS с артикулом 117026 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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