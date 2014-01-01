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Уплотнительное кольцо ступицы Скания 3 4 серия 1.17007 артикул 117007 DT SPARE PARTS в Алматы

117007 DT SPARE PARTS Уплотнительное кольцо ступицы Скания 3 4 серия 1.17007
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 117007
Наименование Уплотнительное кольцо ступицы Скания 3 4 серия 1.17007
для оригинального номера 120310
Вес [г] 14
Гарантия 2 года гарантии
старая модификация
Внутренний диаметр 162
Наружный диаметр [мм] 172
Толщина [мм] 5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо ступицы Скания 3 4 серия 1.17007 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 117007 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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