|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|116672
|Наименование
|Подшипник, дифференциальный вал
|Вес [г]
|2253
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|85
|Наружный диаметр [мм]
|140
|Высота [мм]
|39
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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