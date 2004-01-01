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Подшипник, дифференциальный вал артикул 116469 DT SPARE PARTS в Алматы

116469 DT SPARE PARTS Подшипник, дифференциальный вал
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 116469
Наименование Подшипник, дифференциальный вал
Вес [г] 2004
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 60
Наружный диаметр [мм] 125
Высота [мм] 37,2
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник, дифференциальный вал производителя DT SPARE PARTS с артикулом 116469 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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