Внутренний диаметр 60 Наружный диаметр [мм] 130 Высота [мм] 31

Запчасть подшипник шариковый 60x130x31мм GR800-925 Скания (1783324) DT представлена по производителю DT с артикулом 1.16467. У данной детали есть аналоги с номерами: 116467, 114430, 114430OEM, 98530017, 6312, 63122RSR, 63122RSRC3. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник шариковый 60x130x31мм GR800-925 Скания (1783324) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.