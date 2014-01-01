Внутренний диаметр 55 Наружный диаметр [мм] 100 Высота [мм] 21

Запчасть подшипник шариковый 55x100x21 Скания RB660 RBP735/835 (1360882) DT представлена по производителю DT с артикулом 1.16464. У данной детали есть аналоги с номерами: 116464, BK7706211, 98170129, 6211, 62112RSR, 62112RSRC3, 62112ZR. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник шариковый 55x100x21 Скания RB660 RBP735/835 (1360882) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.