Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 85 Наружный диаметр [мм] 130 Высота [мм] 30

Запчасть подшипник диференциала 85*135*33 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.16460. У данной детали есть аналоги с номерами: 032387, 116460, 20466302, 20942844, 20953569, 225390, ZX132687. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник диференциала 85*135*33, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.