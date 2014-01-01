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Подшипник диференциала 85*135*33 артикул 116460 DT SPARE PARTS в Алматы

116460 DT SPARE PARTS Подшипник диференциала 85*135*33
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 116460
Наименование Подшипник диференциала 85*135*33
Сторона установки передний мост
Вес [г] 1348
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 85
Наружный диаметр [мм] 130
Высота [мм] 30
Запчасть подшипник диференциала 85*135*33 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.16460. У данной детали есть аналоги с номерами: 032387, 116460, 20466302, 20942844, 20953569, 225390, ZX132687. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник диференциала 85*135*33, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник диференциала 85*135*33 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 116460 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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