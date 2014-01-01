Внутренний диаметр 62 Наружный диаметр [мм] 146 Высота [мм] 41,3

Запчасть подшипник 1.16458 DT представлена по производителю DT с артикулом 1.16458. У данной детали есть аналоги с номерами: 116458, AASH91384210, H91384210, H913842H913810, 1911809, 264700, VKT8627. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник 1.16458 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.