Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 75 Наружный диаметр [мм] 160 Высота [мм] 58

Запчасть подшипник ступицы представлена по производителю DT с артикулом 1.16456. У данной детали есть аналоги с номерами: 116456, 32315B, 32315F, AAS32315F. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.