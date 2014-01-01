Внутренний диаметр 80 Наружный диаметр [мм] 125 Высота [мм] 29

Запчасть подшипник роликовый конический 80x125x29 Скания RP730/835 (1301682) DT представлена по производителю DT с артикулом 1.16454. У данной детали есть аналоги с номерами: 116454, ZX300077, 116454, 010403, 1301682, AAS32016XF, 32016X. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник роликовый конический 80x125x29 Скания RP730/835 (1301682) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.