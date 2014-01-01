Внутренний диаметр 90 Наружный диаметр [мм] 140 Высота [мм] 39

Запчасть 33018 (FAG) Подшипник ступицы колеса (VKHB 2048) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.16451. У данной детали есть аналоги с номерами: 1309570, 183768, 33018, 33018F, 5000350020, 5000685839, 5516014319. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить 33018 (FAG) Подшипник ступицы колеса (VKHB 2048), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.