|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|116450
|Наименование
|Подшипник роликовый конический 110x150x47 Scania Series R780 (1728135) DT
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [г]
|4484
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|110
|Наружный диаметр [мм]
|180
|Высота [мм]
|47
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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