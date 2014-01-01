Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 110 Наружный диаметр [мм] 180 Высота [мм] 47

Запчасть подшипник роликовый конический 110x150x47 Скания Серия R780 (1728135) DT представлена по производителю DT с артикулом 1.16450. У данной детали есть аналоги с номерами: 116450, 1309568, SET323, 98170030, 116450OEM, 1728135, 5000682544. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник роликовый конический 110x150x47 Скания Серия R780 (1728135) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.